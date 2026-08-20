GROENLO — Museum GOLS opent deuren tijdens vier open dagen

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Foto: Marcel Houwer

Museum GOLS bij het voormalige station van Groenlo houdt de komende maanden vier open dagen. Bezoekers kunnen op zaterdag 22 augustus, 12 september, 3 oktober en 17 oktober kennismaken met de geschiedenis van de Geldersch-Overijsselsche Lokaalspoorweg.

Het gerestaureerde stationsgebouw aan de Stationslaan vormt het middelpunt van een vrijwilligersproject. Vrijwilligers werken daar aan de aanleg van spoor, de restauratie van historisch materieel en het verzamelen van foto’s en verhalen over het spoorverleden van Groenlo en omgeving.

Tijdens de open dagen zijn onder meer een SIK-locomotief, het rijtuig Breslau, een rongenwagon en een originele G10-goederenwagon van brouwerij De Klok te bekijken. Bezoekers kunnen zich door een gids laten rondleiden en meer horen over het voormalige spoorwegemplacement. Ook werkt het museum aan een VR-film die de bedrijvigheid rond het station omstreeks 1930 moet laten zien.

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Museum GOLS is op de open dagen geopend van 10.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis. Het museum bevindt zich bij Station Groenlo aan de Stationslaan 11.

Meer informatie staat op de websites van Visit Groenlo en Museum GOLS.

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