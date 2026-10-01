GROENLO — Raw Medicine brengt old school rock-‘n-roll naar Rockcafé Taste

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Op zaterdag 10 oktober keert de rock-‘n-rollband Raw Medicine terug naar Rockcafé Taste voor een avond vol energieke muziek. De band, bestaande uit Dirk Vermeij, Franklin Heilijgers en Arthur Bont, staat bekend om hun rauwe sound en stevige gitaren.

Raw Medicine bestaat uit drie ervaren muzikanten die eerder speelden bij onder andere The Wild Romance, Paris Dandies en Mick Taylor. Ze weten precies hoe ze een zaal in beweging krijgen met hun klassieke rock-‘n-roll. Dit optreden is de vierde keer dat de band in Taste speelt en ze hebben inmiddels een trouwe schare fans opgebouwd.

Het repertoire van Raw Medicine draait om passie en energie, met muziek die uitnodigt om te dansen en niet om rustig achterover te leunen. Eerdere optredens werden goed ontvangen, met reacties die benadrukken dat rock-‘n-roll springlevend is, al klinkt het tegenwoordig onder de naam Raw Medicine.

De deuren van Rockcafé Taste gaan open om 20.00 uur, het optreden begint om 21.30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Rockcafé Taste.