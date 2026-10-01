BRONCKHORST — Bronckhorst betrekt inwoners bij lokale energietransitieplannen

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De gemeente Bronckhorst wil inwoners, ondernemers en organisaties meer betrekken bij de energietransitie. Per dorp en gebied worden lokale plannen opgesteld die zich richten op energiebesparing, duurzame energieopwekking, warmtevoorziening, energieopslag, netcapaciteit en lokaal eigenaarschap.

Grootschalige projecten, zoals het geplande windpark bij Keppel-Eldrik, liggen voorlopig stil. De gemeente kiest ervoor om eerst samen met de lokale gemeenschap te kijken naar haalbare en passende oplossingen voor de energietransitie in hun eigen omgeving.

Deze aanpak moet zorgen voor meer draagvlak en betrokkenheid bij de energietransitie, waarbij ook aandacht is voor de specifieke kenmerken en wensen van elk dorp en gebied binnen Bronckhorst.

Meer over de betrokkenheid van inwoners bij duurzame warmte in Bronckhorst is te lezen in een eerder bericht op Streekgids.