GROENLO — Handwerkcafé eerste nieuwe bewonersinitiatief in De Mattelier

1 minuut leestijd

Foto: PR

In De Mattelier in Groenlo begint op woensdag 21 oktober een handwerkcafé. Ria Rondeel organiseert de bijeenkomst voor mensen die samen willen haken, breien of borduren. Het café is het eerste van een aantal bewonersinitiatieven die De Mattelier gaat ondersteunen.

Ook zijn een ontmoetingsplek voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en een wekelijkse creatieve inloop in voorbereiding. Wanneer die activiteiten beginnen, is nog niet bekend.

Meer informatie staat op de website van De Mattelier.