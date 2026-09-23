GROENLO — Afterbeat Club speelt op bokbieravond in Rockcafé Taste

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Foto: PR

Rockcafé Taste organiseert op zaterdag 3 oktober een avond rond bokbier en SKA-muziek. De Nederlandse tributeband Afterbeat Club verzorgt het live-optreden met nummers van onder meer Madness, The Specials, The Beat en Bad Manners.

Afterbeat Club bestaat uit zes muzikanten die bekendstaan om hun energieke en interactieve shows. Eerder trad de band ook al op bij Taste en wist toen het publiek enthousiast te maken. Dat leidde tot een nieuwe uitnodiging van Roland en Marion van Wijk, de eigenaren van het café.

Oktober is traditioneel de maand waarin bokbier wordt gedronken. Bij Taste wordt dat gevierd met een speciale bokbierparty, waarbij het bier en de muziek centraal staan. De deuren openen om 20.00 uur, het optreden begint om 21.30 uur.

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Kaarten zijn verkrijgbaar via de online ticketshop. Meer informatie staat op de website van Rockcafé Taste