BREDEVOORT — Fien Snelting treedt op tijdens Koppelsessie in Bredevoort

1 minuut leestijd

Foto: Ernst Bergboer

Zondag 27 september speelt singer-songwriter Fien Snelting een Koppelsessie in de Koppelkerk in Bredevoort. Ze brengt een mix van eigen nummers over het leven en Achterhoekse vertalingen van bekende pop- en rockevergreens.

Fien Snelting komt uit Megchelen en gebruikt gitaar, zang en mondharmonica om haar muziek te brengen. Ze wil met haar kleine muzikale bezetting een grote boodschap overbrengen en mensen zowel raken als vermaken. Naast haar eigen nummers, gezongen in het Achterhoekse dialect, maakt ze ook bewerkingen van bekende liedjes.

In 2025 won Snelting de publieksprijs van het Twentse Songfestival. Dat jaar was ze ook betrokken bij de muziektheatervoorstelling Geboortegrond, waarin ze haar eigen bewerkingen liet horen. Haar eerste EP wordt binnenkort uitgebracht.

Koppelsessies vinden elke laatste zondagmiddag van de maand plaats in het Boekencafé van de Koppelkerk. Toegang is gratis, gasten kunnen tijdens het optreden binnenlopen en een vrije gift geven aan de muzikant. Er is geen reservering nodig en stoelen zijn beschikbaar zolang de ruimte het toelaat.

De Koppelsessie met Fien Snelting is zondag 27 september van 15.00 tot 17.00 uur in de Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort. Meer informatie is te vinden op de agenda van de Koppelkerk.