GROENLO — Pumptrackwedstrijd voor jong en oud in Groenlo

1 minuut leestijd

Foto: PR

Op vrijdag 25 september kunnen fietsers, stuntsteppers en kinderen op loopfiets meedoen aan een pumptrackwedstrijd op de baan aan de Deken Hooijmansingel in Groenlo. Deelnemers van alle leeftijden zijn welkom om zich vanaf 15.00 uur aan te melden en de baan te verkennen.

Om 15.45 uur is er een rijdersbriefing, waarna om 16.00 uur de kwalificaties en finales beginnen. Er wordt gereden in verschillende leeftijdscategorieën, zodat iedereen een passende uitdaging krijgt.

Het dragen van een helm is verplicht tijdens de wedstrijd. Wie geen eigen fiets, step of helm heeft, kan gebruikmaken van een beperkt aantal exemplaren dat ter plekke beschikbaar is.

Naast de snelste tijd is er ook een prijs te winnen: Post Warenhuis stelt een stuntstep met helm beschikbaar voor een deelnemer.

De wedstrijd wordt georganiseerd door Heel Oost Gelre Beweegt, The Pump Factory en Stichting Buut’n Af. Deelname is op eigen risico en aanmelden kan vooraf via de website van Heel Oost Gelre Beweegt.