BREDEVOORT — Kunstlezing over Jan Toorop in de Koppelkerk in Bredevoort

2 minuten leestijd

Foto: PR

Op woensdag 23 september behandelt Aggie Daniëls in de Koppelkerk in Bredevoort het leven en werk van kunstenaar Jan Toorop. Deze lezing, een samenwerking met Bibliotheek de Poort van Gelre, krijgt een bijzondere aankleding: het decor is gemaakt door leerlingen van het Almende-college uit Silvolde.

Jan Toorop bracht tussen 1910 en 1925 veel tijd door in Ulft, waar hij vriendschap sloot met de familie Deurvors. Regelmatig verbleef hij in hun villa, Villa Zeno. Tijdens zijn tijd in Ulft was hij niet alleen kunstenaar, maar ook een vaste gast in de ijzergieterij DRU. Hij werkte vaak in het atelier in Villa Zeno, waar hij de familie en arbeiders uit de gieterij portretteerde. Deze personen dienden tevens als modellen voor zijn glas-in-loodramen en de Kruiswegstaties. Toorop maakte onder meer de vijf bekende ‘IJzergieters’ en experimenteerde met DRU-emaille om zijn kunst vorm te geven.

Het onderzoek naar de kunstenaar voerde Aggie Daniëls de afgelopen jaren grondig uit. Zij werkte lange tijd in het onderwijs en richt zich al dertig jaar op thema’s rondom lokale geschiedenis. Daniëls is redacteur van het tijdschrift De Ganzeveer, uitgegeven door de Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen, en schreef meerdere boeken. Momenteel is ze bezig met haar vijfde boek, waarin het leven en werk van Jan Toorop centraal staan.

Om aan te sluiten op deze presentatie verzorgt Maria Driessen in oktober een driedelige cursus in de bibliotheek van Varsseveld, eveneens onderdeel van Poort van Gelre. Wie deelneemt aan deze cursus krijgt een uitnodiging met code voor gratis toegang tot de lezing in Bredevoort.

De kunstlezing begint om 20.00 uur in de Koppelkerk aan de Koppelstraat 35. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Kaarten kosten 10 euro in de voorverkoop en 12,50 euro aan de deur. Aanmelden kan via www.koppelkerk.nl. Voor deelnemers aan de cursus is toegang gratis op vertoon van een code.

De cursus in Varsseveld vindt plaats op maandagochtenden 12, 19 en 26 oktober, van 10.00 tot 12.00 uur. Kosten zijn 35 euro voor leden van de bibliotheek en 42,50 euro voor niet-leden. Aanmelden hiervoor is binnenkort mogelijk via www.achterhoeksepoort.nl.