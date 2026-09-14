GROENLO — Carnavalsvereniging De Knunnekes maakt eerste data seizoen 2026-2027 bekend

1 minuut leestijd

Foto: PR

Carnavalsvereniging De Knunnekes heeft de eerste data voor het carnavalsseizoen 2026-2027 bekendgemaakt. Het seizoen begint in november met de traditionele Elfde van de Elfde en loopt door tot carnavalszondag in februari 2027.

De aftrap is op woensdag 11 november. Dan trekken deelnemers onder leiding van de stadsprins en zijn adjudant langs verschillende horecazaken in Groenlo. ’s Avonds is er een muzikaal programma bij De Lange Gang, waar ook onderscheidingen worden uitgereikt, zoals het Gouden Veertje, de Kapstokonderscheiding en het Gouden Mangeltje.

Op vrijdag 13 november vindt het Prinsenbal plaats in City Lido. Tijdens deze avond wordt afscheid genomen van de huidige stadsprins Ivo II en adjudant Dave. Ook worden de nieuwe stadsprins en adjudant bekendgemaakt.

In januari staan zeven pronkzittingen gepland, verspreid over twee weekenden: 7, 8, 9, 10, 14, 15 en 16 januari. Deze vinden eveneens plaats in City Lido. Carnavalszondag valt volgend jaar op 7 februari.

De Knunnekes geven aan dat de agenda later nog verder wordt aangevuld. De voorlopige planning is te vinden op de website van de vereniging.