LANDELIJK — Campagne moedigt 60-plussers aan om na te denken over wonen en ouder worden

1 minuut leestijd

Foto: PR

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is gestart met een campagne die 60-plussers wil stimuleren om op tijd na te denken over hun woon- en leefsituatie in de toekomst. Onder de naam ‘Praat vandaag over morgen’ richt de campagne zich op onderwerpen als wonen, gezondheid en sociale contacten.

Een belangrijk aandachtspunt is of de huidige woning over tien of twintig jaar nog geschikt is om in te blijven wonen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de aanwezigheid van trappen en drempels, de bereikbaarheid van verschillende kamers en het onderhoud van huis en tuin. Kleine aanpassingen kunnen ervoor zorgen dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Daarnaast adviseert het ministerie om ook te kijken naar alternatieve woonvormen. Wie overweegt om later kleiner, gelijkvloers of in een gezamenlijke woonvorm te wonen, wordt geadviseerd zich tijdig in te schrijven. Wachttijden kunnen namelijk invloed hebben op de keuzevrijheid.

Ook het sociale netwerk speelt een rol bij prettig ouder worden. Contact met buren en mensen in de buurt kan helpen om langer zelfstandig te blijven en biedt praktische ondersteuning wanneer dat nodig is.

Via de online Later-Check kunnen 60-plussers in ongeveer vijf minuten bekijken welke voorbereidingen voor hen belangrijk zijn. Na het beantwoorden van enkele vragen krijgen zij praktische tips over wonen, fit blijven en sociale contacten.