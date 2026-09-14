NOORD- EN OOST-GELDERLAND — GGD Noord- en Oost-Gelderland voert regiotour tijdens Wereld Suïcide Preventie Week

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Foto: Martine en Karin op de weekmarkt – Foto: PR

Tijdens de Wereld Suïcide Preventie Week ging GGD Noord- en Oost-Gelderland met een regiotour langs weekmarkten en activiteiten in de regio. Met de campagne ‘Praten kan levens redden’ benadrukten medewerkers, gemeenten en samenwerkingspartners het belang van open gesprekken over mentale gezondheid en suïcidepreventie.

Op locaties van Vorden tot Hattem en van Winterswijk tot Zutphen waren gesprekken met marktbezoekers het startpunt. Volgens Karin van Sleeuwen van de GGD is er veel bereidheid om het gesprek aan te gaan, ondanks de gevoeligheid van het onderwerp. Samen met collega’s van Samen Minder Suïcide – een initiatief van GGD, gemeenten en ketenpartners – zet zij zich in om suïcidepreventie in de regio te versterken.

De markten bleken een laagdrempelige plek waar bezoekers persoonlijke ervaringen deelden en vragen stelden. “Sommigen hebben moeilijke periodes doorgemaakt en zijn daar weer bovenop gekomen. Dat geeft hoop,” vertelt Karin. Ook kleine momenten maakten indruk, zoals een dankbare reactie van een passante na een markt in Heerde, ondanks de regen een prettig teken van waardering volgens Martine Peppelenbos, mede-organisator van de tour.

Naast de markten stonden ontmoeting en luisterbereidheid centraal tijdens andere weekactiviteiten, zoals de Walk into the Light. Bij deze gezamenlijke wandeling in stilte en donkerte terwijl de zon opkomt, ervoeren deelnemers een bijzondere verbondenheid. Karin merkt op dat het vooral belangrijk is om er voor iemand te zijn zonder direct oplossingen te willen bieden. “Het verdragen van stiltes en echt luisteren geven iemand die worstelt ruimte en veiligheid.”

Inwoners lieten hun steun ook achter in een wensenboom, met berichten als “Je doet ertoe. Altijd” en “Laten we weer normaal vinden om te praten over hoe het echt met je gaat”. Deze woorden vatten samen waar de campagne en de preventieweek voor staan: openheid, aandacht en het besef dat een gesprek het verschil kan maken.

Wie aan zelfdoding denkt, kan dag en nacht gratis en anoniem contact zoeken via 113, telefonisch of via de chat op 113.nl.

Meer informatie over de campagne is te vinden op de website van de GGD Noord- en Oost-Gelderland via www.ggdnog.nl/pratenkanlevensredden.