GROENLO — Theatervoorstelling over dementie en rouw in Groenlo verplaatst naar 28 september

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Foto: PR

De theatervoorstelling ‘Nog steeds jij’, die eerder gepland was op 25 juni, is verplaatst naar maandag 28 september. De voorstelling begint om 19.30 uur en vindt plaats in De Mattelier in Groenlo.

De geplande voorstelling in juni kon niet doorgaan vanwege de extreem warme weersomstandigheden. Eerdere aanmeldingen komen te vervallen, waardoor geïnteresseerden zich opnieuw moeten aanmelden. De toegang is gratis.

‘Nog steeds jij’ behandelt op herkenbare wijze de impact van dementie op mensen met de ziekte én hun naasten. De voorstelling toont situaties uit het dagelijks leven en wisselt theater en muziek af met korte toelichtingen en gesprekken. Er is speciale aandacht voor mantelzorg, het verlies dat dementie met zich meebrengt en wat ondanks alles blijft bestaan.

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De voorstelling is bedoeld voor iedereen die op enige wijze met dementie te maken heeft, zowel privé als professioneel. Dit omvat mensen met dementie, mantelzorgers, vrijwilligers en zorg- en hulpverleners.

Voorafgaand aan de voorstelling, tijdens de pauze en na afloop is er een informatiemarkt waar bezoekers terechtkunnen voor aanvullende informatie en ondersteuning.

Aanmelden kan via tinyurl.com/Nogsteedsjij. Meer informatie is te vinden op de website van Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek.