Uitgestelde Midzomerwandeling keert terug als Nazomerwandeling

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Foto: PR

De uitgestelde Midzomerwandeling in Groenlo wordt op zondag 27 september alsnog gehouden onder de naam Nazomerwandeling. De oorspronkelijke wandeling van 20 juni ging vanwege de extreme warmte niet door.

Deelnemers kunnen op 27 september tussen 13.30 en 15.00 uur vertrekken bij Brouwersnös aan de Eibergseweg 1 in Groenlo. Vestingdagen Groenlo heeft een route van bijna zes kilometer uitgezet door de stad en de omgeving. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur en deelname is gratis. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Langs de route verzorgen verschillende artiesten optredens. Daarmee combineert de wandeling beweging met muziek, cultuur en een kennismaking met de vestingstad. De tocht is geschikt voor deelnemers die samen met familie of vrienden van een ontspannen middag in en rond Groenlo willen genieten.

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Meer informatie over de Nazomerwandeling is te vinden bij Visit Groenlo en op de Facebookpagina van Vestingdagen Groenlo.