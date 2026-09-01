BELTRUM — Beltrum maakt zich op voor Festunique en Volksfeest in september 2026

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Foto: PR

In het eerste weekend van september 2026 staat Beltrum opnieuw in het teken van Festunique en het aansluitende Volksfeest. Van zondag 6 tot en met dinsdag 8 september zijn er diverse activiteiten rondom het bloemencorso, straattheater, livemuziek en de lokale feesttradities.

Festunique begint op zondag 6 september met het bloemencorso als hoogtepunt. Om 14.00 uur vertrekt het corso met grote wagens die zijn versierd met honderdduizenden dahlia’s. Deze kleurrijke optocht trekt door de straten van Beltrum, waar bezoekers ook straattheater en livemuziek kunnen zien en horen langs de route.

Het bloemencorso in Beltrum heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot 1961. De wagenbouwgroepen besteden maanden aan het ontwerpen en bouwen van de corsowagens, wat het evenement tot een belangrijk cultureel moment in de regio maakt.

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Na de corso gaat het feest op maandag 7 en dinsdag 8 september verder met het traditionele Volksfeest. Het programma voor deze dagen, inclusief de deelnemende corsowagens, muziekoptredens en straattheateracts, wordt later bekendgemaakt door de organisatie.

Festunique wordt georganiseerd door Stichting Volksfeest Beltrum. Actuele informatie en het programma zijn te vinden op de website van Festunique.