VREDEN (D) — Soul- en funkavond met Martha High en Cindy in Vreden

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Foto: PR

Op vrijdag 23 oktober 2026 organiseert de Hamaland Jazz Club tijdens de Vredener Muzieknacht een avond met soul, funk en groove in Esposito Drink and Dance in Vreden, net over de grens bij de Achterhoek.

De avond begint met het Nederlandse trio Cindy, bestaande uit Valentijn Bannier op gitaar, Xander Vrienten op bas en Martijn Bosman op drums. Het trio speelt een mix van soul, funk, disco en psychedelische muziek en laat zich inspireren door artiesten als Sault, Fela Kuti en The Shadows. Hun instrumentale nummers kenmerken zich door een energieke en dansbare groove.

Aansluitend treedt Martha High op, een Amerikaanse soulzangeres die op haar achttiende werd ontdekt door James Brown. Zij was meer dan dertig jaar zijn vaste zangeres en werkte samen met onder anderen Michael Jackson, B.B. King, Maceo Parker en Fred Wesley. Martha High staat bekend als de “Goddess of Soul” en brengt met haar programma “Funky Divas Revisited” een eerbetoon aan invloedrijke vrouwen uit de soul- en funkgeschiedenis, zoals Lyn Collins en Vicki Anderson.

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Met haar karakteristieke stem en ruime podiumervaring brengt zij de sfeer van de gouden periode van funk en soul tot leven. De combinatie van het moderne Nederlandse trio en de soullegende uit Amerika zorgt voor een avond waarin twee generaties samenkomen in een mix van soul, funk en groove.

De deuren van Esposito Drink and Dance aan de Bahnhofstraße 28 in Vreden gaan open om 19.30 uur. Vreden is vanuit de Achterhoek en Twente goed bereikbaar.

Meer informatie over het programma en tickets zijn beschikbaar via de website van de Hamaland Jazz Club.