WINTERSWIJK — CSW wint Bloemencorso Winterswijk met minimale voorsprong

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Foto: PR

Corsogroep CSW heeft vrijdagavond het Bloemencorso Winterswijk 2026 gewonnen met de wagen ‘In de greep’. De jury kende hieraan 88,33 punten toe, waarmee CSW de eerste plaats veiligstelde.

De strijd om de overwinning was bijzonder spannend. Corsoclub Meddo eindigde met de wagen ‘Sangoma’ als tweede, met 88,25 punten. Het verschil tussen de nummers één en twee bedroeg slechts 0,08 punt.

De derde plaats was voor corsoclub Bloemwal met de wagen ‘Krampus’. Deze wagen viel ook het meest in de smaak bij het publiek, waardoor Bloemwal de publieksprijs in ontvangst mocht nemen.

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In de B-klasse behaalde Dahliakanjers met ‘Elegantie’ de eerste plaats. Mooi Wark Wordt Vervolgd eindigde als tweede met ‘Crazy Horse’. De derde plaats en de publieksprijs gingen naar Skinny Binny Club met ‘Harley-Dahliason’.

Het bloemencorso trekt zaterdag 29 augustus opnieuw door de straten van Winterswijk. Na afloop worden de corsowagens opgesteld in het Scholtenbrugpark, waar ze vanaf 14.00 uur tot en met zondag 30 augustus om 18.00 uur te bezichtigen zijn.

De volledige uitslag is te vinden op de website van Volksfeest Winterswijk.