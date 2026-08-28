WINTERSWIJK — Bloemencorso trekt twee dagen door Winterswijk met miljoenen dahlia’s

1 minuut leestijd

Foto: PR

Vrijdagochtend trok het bloemencorso met tientallen grote en kleine wagens door het centrum van Winterswijk. De corsowagens waren versierd met miljoenen dahlia’s en verschillende ontwerpen, waarbij ook bewegende figuren en muziek te zien en te horen waren.

De deelnemende wagens waren verdeeld over diverse categorieën. In de hoogste klasse reden onder andere de wagens Sangoma van Corsoclub Meddo, D’r op uit van Corsogroep M.E.C., Flamboyant van Corso & Co, Krampus van Corsoclub Bloemwal en Book Nook van Corsoclub CC’92 Meddo mee. Ook de jeugd presenteerde eigen creaties tijdens het corso.

Een vakjury beoordeelde de wagens op originaliteit, ontwerp, techniek, kleurgebruik en de verwerking van de bloemen. Daarnaast konden bezoekers tot 13.00 uur stemmen op hun favoriete wagens in de A- en B-klasse met behulp van een unieke code op een uitgedeeld stemformulier.

Advertentie Marcel Houwer Fotografie – Foto- en dronefotografie in de Achterhoek en Nederland Marcel Houwer Fotografie – Foto- en dronefotografie in de Achterhoek en Nederland

De uitslagen van de jury en de publieksprijzen worden vrijdagavond rond 19.30 uur bekendgemaakt in de feesttent aan de zuidzijde van de Markt in Winterswijk.

Op zaterdag trekt het bloemencorso vanaf 10.00 uur opnieuw door de straten van Winterswijk. Na de optocht zijn de wagens van 14.00 uur tot en met zondag 18.00 uur te bezichtigen in het Scholtenbrugpark.

Meer informatie is te vinden op de website van Vereeniging Volksfeest Winterswijk.