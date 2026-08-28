LAREN (GLD) — Lezing over historisch landschap en tuin van landgoed Verwolde

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Foto: PR

In de oranjerie van Huis Verwolde vindt op donderdag 3 en 17 september een lezing plaats over de geschiedenis van het landschap en de tuin rond het landgoed in Laren.

Cultuurhistorisch specialist Ciska van der Genugten van Geldersch Landschap & Kasteelen vertelt welke veranderingen het landgoed door de eeuwen heen heeft ondergaan. Iedere generatie bewoners drukte een eigen stempel op de tuin. Zo veranderde deze geleidelijk van een nutstuin in een siertuin en later in een park.

Tijdens de lezing komt onder meer de aanleg van het pinetum aan bod. Barones Line Van der Borch-Voûte, die een voorliefde had voor naaldbomen, speelde daarbij een belangrijke rol. Ook wordt aandacht besteed aan de originele zonnewijzer van architect Philip Willem Schonck, die nog altijd op het grote grasveld staat.

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De lezing wordt ondersteund met historisch beeldmateriaal uit archieven. Bezoekers worden om 13.30 uur ontvangen met koffie in de oranjerie. Het programma duurt tot ongeveer 15.00 uur.

De entree bedraagt 12,50 euro per persoon. Donateurs van Geldersch Landschap & Kasteelen betalen 3,50 euro. Vooraf reserveren is noodzakelijk via de website van Geldersch Landschap & Kasteelen.