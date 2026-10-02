DOETINCHEM — Facility Groep Nederland naamgever van grote zaal in Amphion Doetinchem

2 minuten leestijd

Foto: Cora Migchelbrink – v.l.n.r. William Mijnen, René van Gils en Ruben Krüs

De facilitaire dienstverlener Facility Groep Nederland en Amphion Cultuurbedrijf hebben hun samenwerking uitgebreid. Vanaf dit seizoen draagt de grote zaal in het theater de naam Facility Groep Nederland Zaal. Hiermee benadrukken beide partijen hun sterke band en gedeelde betrokkenheid bij de regio Achterhoek.

Aan de basis van de intensievere samenwerking ligt de wens om de krachten in de regio te bundelen en elkaar te versterken. Facility Groep Nederland en Amphion voelen zich beide diep verbonden met de Achterhoek en geloven in de kracht van ontmoeting en verbinding, ieder vanuit hun eigen vakgebied.

Ruben Krüs en William Mijnen, eigenaar van Facility Groep Nederland, noemen het een logische vervolgstap: „Bij Facility Groep Nederland draait alles om het creëren van een fijne, gastvrije omgeving. Die visie sluit naadloos aan bij wat er in het theater gebeurt. We zijn dan ook trots dat onze betrokkenheid nu zichtbaar wordt met de naamgeving van de zaal.”

Ook bij Amphion is de uitbreiding van de samenwerking met enthousiasme ontvangen. René van Gils, waarnemend directeur-bestuurder van Amphion Cultuurbedrijf, benadrukt het belang van cultuur voor de gemeenschap: „Dat een partner die ons al goed kent zich nu nadrukkelijker committeert aan ons cultuuraanbod, onderstreept de waarde van cultuur in onze regio.”

De nieuwe naam van de zaal werd onthuld tijdens een bijeenkomst van de Culturele Businessclub Amphion, waar ondernemers die cultuur een warm hart toe dragen samenkomen. Een onderdeel van de samenwerking is tevens dat Amphion meewerkt aan de doorlopende wervingscampagne van Facility Groep Nederland. Deze campagne sluit aan bij de identiteit van beide organisaties en is het resultaat van gezamenlijke conceptontwikkeling.