EEFDE — Trio Pierre, Léon et Gerdy brengt Franse herinneringen in Eefde

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Foto: Roel Kleinpenning

Na hun tienjarig jubileum in Bronkhorst komen Pierre, Léon en Gerdy zondag 11 oktober opnieuw in de regio met hun voorstelling Mémoires de la Douce France. Deze theatervoorstelling is een muzikale reis door de herinneringen van Gerdy aan het Frankrijk van vroeger, met waargebeurde anekdotes en klassieke Franse chansons.

Het trio speelt in Kapel op ’t Rijsselt in Eefde, waar ze het publiek meenemen op een bijzondere ‘autoroute’ van woorden en muziek. Gerdy vertelt verhalen ondersteund door de accordeon, piano en bas van Peter en Leon Smeitink. Samen zorgen ze voor een sfeer waarin het publiek zich tijdelijk ‘God in Frankrijk’ kan wanen, gevoed door de charme en levenslust die de voorstelling uitstraalt.

De voorstelling begint om 15.00 uur en de entree bedraagt 15 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Kapel op ’t Rijsselt, op de pagina Gastvrij Podium. Kapel op ’t Rijsselt is gevestigd aan de Mettrayweg 25 in Eefde.

Het Trio Pierre, Léon et Gerdy bestaat uit Peter Smeitink (accordeon en piano), Leon Smeitink (bas en piano) en Gerdy van der Graaf (zang en presentatie). Meer informatie over het trio is te vinden op www.pierreetgerdy.nl.