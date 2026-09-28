WINTERSWIJK — Winterswijkse kunstenaars openen ateliers tijdens Landelijk Atelierweekend

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Foto: PR

Op zaterdag 7 en zondag 8 november doen kunstenaars uit Winterswijk en omgeving mee aan het Landelijk Atelierweekend. Tijdens dit weekend zetten zij hun ateliers open voor publiek, zodat bezoekers een kijkje kunnen nemen in hun werkruimte en het creatieve proces kunnen volgen.

De deelnemende kunstenaars tonen werk in verschillende disciplines, waaronder schilderkunst, keramiek en textiel. Bezoekers krijgen zo de kans om niet alleen het eindresultaat te zien, maar ook te horen hoe de kunstwerken tot stand komen.

De ateliers zijn beide dagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Kunstenaars en gevorderde amateurs uit de regio die nog willen deelnemen, kunnen zich aansluiten bij het Winterswijks Atelier Collectief.

Meer informatie over het evenement en het collectief is te vinden op de officiële website van het Winterswijks Atelier Collectief.