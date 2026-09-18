WINTERSWIJK — Winterswijk start nieuwe muziekcursus voor volwassenen

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Muziekvereniging Excelsior begint op 1 oktober met een nieuwe editie van MuzieKans, een cursus waarmee volwassenen laagdrempelig kennis kunnen maken met het bespelen van een muziekinstrument uit het harmonieorkest.

De cursus duurt tien weken, waarbij deelnemers wekelijks les krijgen op een instrument naar eigen keuze. Er wordt individueel geoefend in kleine groepjes, waarna gezamenlijk muziek wordt gemaakt in orkestvorm. De cursus wordt afgesloten met een concert waarbij alle deelnemers presenteren wat ze hebben geleerd.

Na afloop kan iedereen zelf bepalen of hij of zij door wil gaan met muziek maken. Excelsior biedt verschillende mogelijkheden om ook daarna betrokken te blijven. Plezier in samen muziek maken staat tijdens deze cursus centraal.

De lessen worden gegeven door muziekprofessional Hans Roerdinkholder. De kosten voor deelname bedragen 50 euro, inclusief de huur van het instrument. De lessen vinden plaats in MFA Pelkpark, Hakkelerkampstraat 55 in Winterswijk, iedere donderdagavond van 20.15 tot 21.15 uur.

Wie meer wil weten of zich wil opgeven kan contact opnemen met Casper Grevers via het e-mailadres opleiding@excelsior-winterswijk.nl of telefonisch via 06-38152981.