ZIEUWENT — IHC Oldtimerdag in Zieuwent toont 150 historische tractoren en landbouwmachines

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Foto: Streekgids SG

Na drie jaar pauze organiseert de IHC-club Zieuwent zondag 20 september opnieuw de Oldtimerdag aan de Wilgendijk. Op het terrein zijn ongeveer 150 tractoren van het merk IHC te zien, waarvan de oudste uit 1926 stammen.

Naast de tractoren zijn er diverse historische landbouwmachines te bewonderen. Bezoekers krijgen onder meer rupstrekkers, grasmaaiers, mestwagens, een hooischudder, hark, aardappelpootmachine, aardappelrooier en een maaidorser te zien.

De dag biedt niet alleen stilstaande tentoonstellingen. Er vinden ook demonstraties plaats waarbij onder andere aardappelen worden gerooid en een stuk land wordt omgeploegd met historische machines.

De IHC Oldtimerdag is geopend van 10.00 tot 17.00 uur aan de Wilgendijk 6 in Zieuwent. De entree bedraagt 5 euro per persoon.