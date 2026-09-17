LICHTENVOORDE — Kaartverkoop Zwarte Cross 2027 start in november

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De kaartverkoop voor de Zwarte Cross van 2027 begint in november en verloopt in drie fasen, elk met een vaste starttijd op vrijdagmiddag om 16.00 uur. Dit is een verandering ten opzichte van voorgaande jaren, toen de verkoop op verschillende tijden begon.

De eerste verkoopronde is bedoeld voor deelnemers aan de cross. Zij kunnen zich inschrijven vanaf vrijdag 6 november 2026 om 16.00 uur. Een week later, op vrijdag 13 november om hetzelfde tijdstip, krijgen abonnees van het Zwarte Cross-magazine Harder! toegang tot de voorverkoop.

De reguliere kaartverkoop start vervolgens op vrijdag 20 november 2026 om 16.00 uur. Vanaf dat moment kunnen geïnteresseerden uit binnen- en buitenland kaarten kopen. Tijdens deze verkoop zendt ZC Radio live uit, zodat mensen die in de digitale wachtrij staan op de hoogte blijven van het verloop.

De organisatie heeft bewust gekozen voor één vast tijdstip voor alle drie de verkoopmomenten om het proces overzichtelijker te maken. Details over kaartsoorten, prijzen en verkoopvoorwaarden worden later via de officiële kanalen van de Zwarte Cross bekendgemaakt.

De Zwarte Cross vindt jaarlijks plaats op festivalterrein De Schans in Lichtenvoorde. Meer informatie is beschikbaar op de officiële website van de Zwarte Cross.