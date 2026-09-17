LICHTENVOORDE — Verzamelbeurs in Lichtenvoorde biedt postzegels, munten en taxaties

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Foto: Marcel Houwer

Liefhebbers van postzegels, munten en ander verzamelmateriaal kunnen zondag 27 september terecht bij de jaarlijkse verzamelbeurs van postzegelvereniging De Achterhoek. De beurs vindt plaats in De Swite aan de Hendrik Leemreizestraat 2 en is geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Toegang en parkeren zijn gratis.

Ongeveer twintig handelaren presenteren hun aanbod op zo’n 90 meter aan tafels. Bezoekers vinden er postzegels in uiteenlopende prijsklassen, van goedkope dubbeltjeszegels tot waardevolle exemplaren. Ook buitenlandse postzegels en brieven zijn aanwezig. Daarnaast is er een muntenhandelaar die verzamelaars kan helpen hun collectie aan te vullen.

Wie benieuwd is naar de waarde van zijn of haar verzameling, kan deze tijdens de beurs laten taxeren. Voor jonge verzamelaars is er een speciale hoek met betaalbare postzegels en ondersteuning van een jeugdleider om een eigen verzameling te starten.

Postzegelvereniging De Achterhoek telt ongeveer honderd leden uit de regio. Leden komen maandelijks bijeen om te ruilen, bieden hun stukken aan tijdens veilingen en nemen deel aan verlotingen. Ook is er een rondzenddienst en een nieuwtjesdienst. Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend kennismaken met de vereniging.