GROENLO — Ondernemersvereniging Laarberg viert 25-jarig bestaan

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Foto: Marcel Houwer

De Vereniging van Eigenaren Laarberg viert vrijdag 25 september haar 25-jarig bestaan. Ondernemers en medewerkers van de bedrijven op het Groenlose bedrijventerrein komen daarvoor vanaf 16.00 uur bijeen in een feesttent bij ’t Groot Hoornwerk.

Voor het jubileumfeest hebben zich medewerkers van meer dan 35 bedrijven aangemeld. In totaal worden bijna zeshonderd deelnemers verwacht. Het programma bestaat onder meer uit muziek, eten, drinken en een quiz. Verschillende bedrijven op Laarberg leveren goederen en diensten voor de bijeenkomst.

Alle eigenaren en huurders van bedrijfspanden op Laarberg zijn lid van de vereniging. De VVE houdt zich onder andere bezig met het onderhoud en de beveiliging van het terrein. Ook regelt zij voorzieningen zoals AED’s, wandelpaden en het opruimen van zwerfafval. Daarnaast overlegt de vereniging met de gemeente Oost Gelre en de Industriële Kring Groenlo-Lichtenvoorde.

Het bedrijventerrein werd vanaf 1998 gezamenlijk ontwikkeld door de toenmalige gemeenten Groenlo en Eibergen. Tegenwoordig werken de gemeenten Oost Gelre en Berkelland samen binnen Gebiedsonderneming Laarberg.

Volgens het bestuur is de onderlinge samenwerking belangrijk voor de bedrijven op het terrein. De vereniging zet zich onder meer in voor het behoud van de hoge milieucategorie van Laarberg, zodat bestaande ondernemingen zich kunnen blijven ontwikkelen.

Meer informatie over het bedrijventerrein staat op de website van Laarberg.