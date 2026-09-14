GROENLO — Groenlo organiseert nazomerwandeling met live muziek en geschiedenis

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Op zondag 27 september start in Groenlo een nazomerwandeling van bijna zes kilometer, met live muziek en historische elementen langs de route. De wandeling begint en eindigt bij Brouwersnös aan de Eibergseweg 1. Deelnemers kunnen tussen 13.30 en 15.00 uur starten.

Deze nazomerwandeling is een verplaatste midzomerwandeling die oorspronkelijk voor juni gepland stond, maar toen moest worden uitgesteld vanwege de hitte. Met een route van ongeveer anderhalf uur is de tocht geschikt voor wandelaars van allerlei niveaus. De deelnemers worden onderweg verrast door live optredens van artiesten op verschillende plekken, wat de wandeling een extra sfeer geeft.

De route volgt bewegwijzering met gele pijlen en voert langs herkenbare plekken in en rond Groenlo, onder andere via de Maliebaan, langs het GOLS station, onder de tunnel richting Marveld Recreatie, en langs de Bommelwereld. Bij diverse locaties zijn verkeersbegeleiders aanwezig om de oversteekpunten veilig te laten verlopen. Ook zijn er momenten waar historische uitleg wordt gegeven, onder meer aan het eindpunt bij Brouwersnös. Langs de route zijn zeven locaties waar artiesten optreden. Zo krijgt de wandeling een muzikale en culturele invulling die aansluit bij de sfeer van het vestingstadje Groenlo. De route voert ook langs natuurspeelplaats Ravott’n en het hertenkamp, waardoor het een afwisselende tocht wordt.

Deelnemers verzamelen zich bij Brouwersnös, vanwaar ze op eigen tempo kunnen starten tussen half twee en drie in de middag. Deelname is gratis en voor iedereen toegankelijk. Dit maakt de nazomerwandeling een laagdrempelige gelegenheid om een middag van natuur, muziek en geschiedenis te beleven in Groenlo.

Organisatoren Erik Mentink en Jos Spiekker zorgen samen met vrijwilligers en een EHBO-team dat alles soepel verloopt. Tijdens de wandeling kan contact worden opgenomen met de EHBO via telefoonnummer 06-13019258. De organisatie hoopt op een mooie nazomerzondag zodat wandelaars volop kunnen genieten van de buitenlucht en de levendige optredens. Voor wie alvast wil uitkijken: op dinsdag 22 december wordt in Groenlo een midwinterhoornwandeling gehouden.