AALTEN — Nationaal Onderduikmuseum en Synagoge Aalten slaan handen ineen tijdens Gelderse Dag

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Op zaterdag 26 september doet Aalten mee aan De Gelderse Dag, een provinciebreed initiatief waarmee inwoners en bezoekers worden uitgenodigd om bijzondere plekken en verhalen van Gelderland te ontdekken. Het Nationaal Onderduikmuseum en de Synagoge Aalten organiseren samen een programma onder het thema “Ontbijt, ontdek, ontmoet”.

De dag begint om 10.00 uur met een gezamenlijk ontbijt in het Nationaal Onderduikmuseum. Daarna kunnen bezoekers kiezen uit verschillende activiteiten die een beeld geven van de geschiedenis en cultuur van Aalten en de regio.

Een van de mogelijkheden is meewandelen met de Gängeskeswandeling. Deze wandeling leidt over bekende paden zoals het Klokkenpad, Magispad en Kloosterpad door het historische Aalten. Gidsen vertellen hierbij over de rijke geschiedenis van het dorp, de vroegere textiel- en hoornindustrie, de veemarkt en het bruisende Marktplein.

Ook is er een rondleiding door het Nationaal Onderduikmuseum, waar bezoekers meer leren over het leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Aan de hand van verhalen over onderduikers en dorpsbewoners wordt het dagelijkse leven in die tijd inzichtelijk gemaakt.

Daarnaast opent de historische Synagoge van Aalten haar deuren voor rondleidingen. Bezoekers krijgen er de kans om het unieke gebouw te verkennen en een expositie te zien van de Antwerpse kunstenares Stephanie Noemie Miriam Peper. Haar kleurrijke en expressieve werk is geïnspireerd op haar Joodse identiteit en bevat herkenbare Joodse elementen.

De deelname aan het ontbijt is gratis, maar vanwege het beperkte aantal plaatsen (maximaal 50 deelnemers) is vooraf aanmelden verplicht. Dit kan via de website van De Gelderse Dag.

Met deze dag willen de organisatoren inwoners en bezoekers stimuleren om nieuwe en vertrouwde plekken in Gelderland te beleven en met elkaar in contact te komen. De Gelderse Dag wordt mogelijk gemaakt door provincie Gelderland in samenwerking met diverse culturele en erfgoedpartners.

Meer informatie en aanmelden voor de activiteiten kan via de website van De Gelderse Dag.