MEGCHELEN — Huis Landfort zoekt versterking van vrijwilligersteam

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Foto: PR

Stichting Erfgoed Landfort is op zoek naar nieuwe vrijwilligers die willen helpen bij het onderhoud en de ontvangst op Huis Landfort. Het landhuis en het omliggende park worden nu al door zo’n tachtig vaste vrijwilligers ondersteund, maar het team kan extra handen goed gebruiken.

Vrijwilligers kunnen verschillende taken oppakken, zoals werken in de tuin en het park, groepen ontvangen, toezicht houden, rondleidingen geven of klussen voor de technische dienst uitvoeren. Zo dragen zij bij aan het toegankelijk houden van het historische landhuis, de moestuin en het park voor bezoekers.

Daarnaast ondersteunen vrijwilligers bij openstellingen, bijeenkomsten en andere activiteiten die op Huis Landfort plaatsvinden. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met vrijwilligerscoördinator Tim Overbeek om te bespreken welke werkzaamheden passen bij de eigen interesses en beschikbare tijd.

Meer informatie en het contactformulier zijn te vinden op de website van Huis Landfort.