BERKELLAND — Berkelland blikt terug op Open Monumentenweekend met bijzondere activiteiten en waardering

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Het Open Monumentenweekend in Berkelland bracht afgelopen weekend lokale monumenten, erfgoedlocaties en geschiedenis tot leven voor bezoekers. Op verschillende plekken waren monumenten en bijzondere erfgoedlocaties opengesteld, waarbij mensen konden wandelen, fietsen en deelnemen aan diverse activiteiten. De start vond plaats op vrijdagmiddag bij Hertenhoeve De Lavei in Geesteren.

Tijdens de officiële opening was er bijzondere aandacht voor de lokale historische verenigingen in Berkelland. Als blijk van waardering voor hun inzet voor het behouden, onderzoeken en onder de aandacht brengen van de lokale geschiedenis ontvingen zij ieder een cheque ter waarde van € 200. Deze werd uitgereikt door Betsy Wormgoor, wethouder Gezondheid, Onderwijs en Cultuur.

Historicus Jan Put verzorgde tijdens de bijeenkomst een lezing over de ontwikkeling van monumentenzorg naar erfgoedbeleid. En eigenaren van Hertenhoeve De Lavei, Ester en Ruud Geerligs, vertelden over de bouw en herbouw van de locatie en het dagelijkse werk met edelherten, duurzaamheid en rentmeesterschap. Daarmee vormde de middag een passende aftrap voor een weekend waarin monumenten in Berkelland volop in de belangstelling stonden.

Gedurende het weekend waren meerdere bijzondere locaties in Berkelland opengesteld. Bezoekers konden onder meer een kijkje nemen bij bed & breakfast Hemels Overnachten in Rekken, het openluchttheater en zwembad 7 Galgenveld in Borculo, Boerderij Winkels in Gelselaar en de voormalige Notariswoning in Neede. Verder waren er activiteiten zoals een mini-expositie over verdwenen erfgoed in de kerk van Geesteren. Ook waren er georganiseerde wandelingen in Eibergen en Borculo, waarbij het verleden van de streek werd verkend.

In Rekken waren demonstraties te zien van oud landbouwwerktuig en levend erfgoed, waardoor het verleden zichtbaar werd gemaakt. Bij landschapsmonument de Molebult in Ruurlo gaven boswachters uitleg over het beheer van natuurlijk erfgoed. Fietsers konden via speciale fietsroutes het erfgoed van Berkelland ontdekken, dankzij drie rondes die speciaal voor het evenement waren samengesteld.

De Open Monumentendagen tonen elk jaar weer de rijkdom aan erfgoed in Berkelland. Dankzij de inzet van eigenaren, vrijwilligers en historische verenigingen kregen bezoekers dit jaar opnieuw toegang tot plekken die normaliter niet of nauwelijks te bezoeken zijn.