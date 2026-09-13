Dahliareuzen trekken door Lichtenvoorde tijdens bloemencorso

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Foto: Marcel Houwer

Zondagmiddag reden achttien grote corsowagens en tientallen creaties van CorsoKIDS door de straten van Lichtenvoorde. Langs de 2,5 kilometer lange route stonden veel bezoekers om de met dahlia’s bedekte wagens te bekijken. De corsogroepen waren maandenlang bezig met het ontwerpen en bouwen van hun wagens. In de laatste dagen voor het corso werden de wagens voorzien van honderdduizenden dahlia’s. Tijdens de optocht kwamen techniek, muziek, beweging en figuratie samen in een kleurrijk geheel.

De route begon op het tentoonstellingsterrein aan de Gert Reindersstraat en liep onder meer over de Varsseveldseweg, Esstraat, Richterslaan, Lievelderweg en Aaltenseweg. Na afloop werden de wagens teruggebracht naar het tentoonstellingsterrein, waar ze zondagavond verlicht te zien zijn. Zo krijgen bezoekers die het corso overdag hebben gemist alsnog de kans om de details van dichtbij te bekijken.

Maandagochtend maakt een vakjury bekend welke corsogroep de prijs wint. De prijsuitreiking begint om 8.00 uur en is live te volgen via 1Achterhoek TV. Ook de jonge deelnemers van CorsoKIDS krijgen dan hun prijzen uitgereikt.

Het Bloemencorso Lichtenvoorde staat op de internationale UNESCO-lijst als immaterieel cultureel erfgoed. Meer informatie is te vinden op de website van Bloemencorso Lichtenvoorde. De prijsuitreiking is maandag live te volgen via 1Achterhoek.