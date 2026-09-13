LICHTENVOORDE — Alzheimer Trefpunt start seizoen in Bibliotheek Lichtenvoorde met muziekoptreden

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Het Alzheimer Trefpunt voor Aalten, Oost Gelre en Winterswijk opent woensdag 23 september zijn nieuwe seizoen in de Bibliotheek Lichtenvoorde met een speciale avond rond Wereld Alzheimer Dag.

Het programma begint om 20.00 uur, met inloop vanaf 19.30 uur. Centraal staat een optreden van De Gouden Herinnering, een duo dat muziek en interactie inzet om herinneringen bij bezoekers op te halen en nieuwe te creëren. De muzikanten Robin en Roel richtten zich vanuit hun ervaring in de ouderenzorg op dit interactieve concept, waarbij ze niet alleen oudere liedjes spelen maar ook modernere muziek verwerken, zodat de persoonlijke herinneringen van het publiek centraal staan.

De avond markeert tevens de officiële start van het nieuwe verblijf van het Alzheimer Trefpunt in de Bibliotheek Lichtenvoorde aan De Leest 2. Na de muziekvoorstelling krijgen bezoekers een verrassingstas mee naar huis.

De toegang tot de bijeenkomst is gratis, maar vooraf aanmelden wordt gewaardeerd. Het parkeren kan op de nieuwe parkeerplaats tegenover de Bibliotheek. De aanmelding gaat via de officiële registratiepagina.