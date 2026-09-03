ZUTPHEN — Zutphen organiseert actieweek rond Wereld Alzheimer Dag

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Foto: PR

Van woensdag 16 tot en met woensdag 23 september 2026 besteedt de gemeente Zutphen aandacht aan Wereld Alzheimer Dag. De werkgroep Zutphen Dementievriendelijk organiseert een actieweek met activiteiten gericht op ontmoeting, beweging, muziek en creativiteit. Dit gebeurt onder het landelijke motto ‘Ik blijf meedoen’.

De actieweek is bedoeld om mensen met dementie en hun omgeving te betrekken en te ondersteunen. Gedurende deze periode vinden diverse bijeenkomsten en evenementen plaats die aansluiten bij het thema van inclusie en participatie.

Het volledige programma en aanvullende informatie zijn te vinden op de website van het dementienetwerk: dementienetwerk.nl/nieuws.

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Voor vragen of verzoeken om interviews en beeldmateriaal is contact mogelijk via de werkgroep Zutphen Dementievriendelijk.