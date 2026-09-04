ZUTPHEN — Actieweek rond Wereld Alzheimer Dag

Van woensdag 16 tot en met woensdag 23 september staat de gemeente Zutphen in het teken van Wereld Alzheimer Dag. Onder het landelijke motto ‘Ik blijf meedoen’ organiseert de werkgroep Zutphen Dementievriendelijk activiteiten voor mensen met dementie en de mensen om hen heen.

Op verschillende locaties in Zutphen en Warnsveld kunnen bezoekers samen bewegen, wandelen, creatief bezig zijn, naar muziek luisteren en anderen ontmoeten. Met de actieweek willen de deelnemende organisaties laten zien dat mensen met dementie actief kunnen blijven en mee blijven doen in de samenleving.

De week begint woensdagavond 16 september in het Alzheimer Café aan de Hobbemakade. Een wethouder verricht daar de officiële opening. Daarna is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en samen spelletjes te spelen.

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Op maandag 21 september, Wereld Alzheimer Dag, vertoont bioscoop Cinemajestic de film Ben je bij mij. Na afloop volgt een gesprek met de makers. De afsluiting is woensdag 23 september bij Het BovenkamerPerspectief. Daar staan onder meer Walking Football en Voetbal Herinneringen op het programma.

De activiteiten zijn bedoeld voor mensen met dementie, familieleden, naasten en mantelzorgers. Ook buren, zorgverleners en andere belangstellenden zijn welkom. De meeste onderdelen zijn gratis of kosten slechts een klein bedrag.

Het volledige programma, met locaties en informatie over aanmelden, staat op Dementienetwerk.nl.