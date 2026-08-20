LOCHEM — Alzheimer Trefpunt Lochem organiseert gesprek over herinneringen

1 minuut leestijd

Foto: PR

Op vrijdagochtend 11 september komen mensen met dementie en hun naasten samen in het Stadshuus aan de Markt 3 in Lochem om herinneringen op te halen. Het gesprek staat in het teken van het thema “Weet je nog ….” en vindt plaats van 10.30 tot 12.00 uur, met inloop vanaf 10.00 uur.

Tijdens de bijeenkomst wordt gebruikgemaakt van het boek van Trees Waalderbos, dat versjes en foto’s bevat die uitnodigen om terug te blikken op het verleden. In kleine groepjes wordt er gesproken over wat ooit was, wat voor mensen met dementie een waardevolle ervaring kan zijn.

Het boek is te bestellen via het e-mailadres treeswaalderbos@gmail.com. De opbrengst komt ten goede aan Alzheimer Nederland.

Advertentie Marcel Houwer Fotografie – Foto- en dronefotografie in de Achterhoek en Nederland Marcel Houwer Fotografie – Foto- en dronefotografie in de Achterhoek en Nederland

Heb je een nieuwstip of foto uit de Achterhoek?Tip de redactie