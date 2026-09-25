DOETINCHEM — Alzheimer Trefpunt Doetinchem bespreekt natuur en dementie

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Het Alzheimer Trefpunt Doetinchem en omgeving organiseert op maandagavond 12 oktober een bijeenkomst over de rol van natuur bij dementie. De bijeenkomst vindt plaats in De Stadskamer aan de Raadhuisstraat 34 en is bedoeld voor mensen met dementie, hun naasten en andere belangstellenden uit Doetinchem en omliggende gemeenten.

Natuur kan voor mensen met dementie een positieve invloed hebben op hun kwaliteit van leven. Het biedt rust, ontspanning, beweging en sociaal contact. Tegelijkertijd ervaren veel mensen met dementie drempels om de natuur in te gaan, bijvoorbeeld uit angst om de weg kwijt te raken. Ook mantelzorgers vinden het soms spannend als iemand met dementie alleen naar buiten gaat.

Geraldine Visser, gerontoloog en onderzoeker op het gebied van natuur en dementie, is gastspreker tijdens de bijeenkomst. Zij zal tips geven en mogelijkheden bespreken om deze drempels te verlagen, zodat natuur toegankelijk blijft voor mensen met dementie. Visser is ook docent aan Hogeschool Windesheim en projectleider van de post-hbo-opleiding Casemanagement Dementie.

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Het Alzheimer Trefpunt organiseert maandelijks themabijeenkomsten waarin onderwerpen aan bod komen die leven bij mensen met dementie en hun naasten. De bijeenkomsten bieden een plek om informatie te krijgen, vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. Ze zijn laagdrempelig en bedoeld als een veilige ontmoetingsplek.

De bijeenkomst op 12 oktober begint met inloop vanaf 19.00 uur, het programma loopt van 19.30 tot 21.00 uur. Vanwege het beperkte aantal plaatsen wordt vooraf aanmelden gevraagd via at.doetinchem@alzheimervrijwilligers.nl. Zonder aanmelding is toegang niet gegarandeerd.

Meer informatie over het Alzheimer Trefpunt Doetinchem en omgeving is te vinden op de website van Alzheimer Nederland.