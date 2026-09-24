DOETINCHEM — Mark Boumans vertrekt als burgemeester van Doetinchem en voorzitter Regio Achterhoek

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Foto: Gemeente Doetinchem

Mark Boumans stopt als burgemeester van Doetinchem. Vanaf 1 december 2026 gaat hij aan de slag als voorzitter van de Vereniging Hogescholen in Den Haag. Daarmee neemt hij ook afscheid als voorzitter van de Regio Achterhoek en als vicevoorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Boumans is sinds 2017 burgemeester van Doetinchem. In die jaren zette hij zich in voor de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van de stad en de regio. Onder zijn leiding groeide de Achterhoek uit van een krimpregio naar een groeiregio. Hij bracht de regio meer onder de aandacht, onder andere met zijn rol binnen de VNG, waar hij het motto ‘Iedere regio telt’ uitdroeg. Zijn burgemeesterschap werd ook landelijk opgemerkt. Zo was hij betrokken bij het bezoek van de Koninklijke familie aan Doetinchem tijdens Koningsdag 2025. Begin 2025 werd hij door collega-bestuurders verkozen tot Beste lokale bestuurder. Boumans staat bekend als een toegankelijke en daadkrachtige bestuurder die ook op landelijke dossiers zijn mening durft te geven.

In zijn nieuwe functie bij de Vereniging Hogescholen wil Boumans zijn bestuurlijke ervaring en netwerk inzetten voor het hoger beroepsonderwijs. De vereniging vertegenwoordigt 36 publiek bekostigde hogescholen en is een gesprekspartner voor overheden en maatschappelijke organisaties. Boumans ziet het als een kans om bij te dragen aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Nederland, met een nadruk op een leven lang ontwikkelen.

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Wanneer Boumans precies afscheid neemt als burgemeester van Doetinchem en hoe zijn vertrek wordt ingevuld, is nog niet bekend.