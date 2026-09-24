GELDERLAND — Ondernemersorganisaties positief over aangepast stikstofbeleid in Gelderland

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Ondernemersorganisaties zoals VNO-NCW Midden, Cumela en HISWA-RECRON reageren positief op het gewijzigde stikstofbeleid dat Provinciale Staten woensdag hebben vastgesteld. Ze zien de nieuwe maatregelen als noodzakelijk om de vergunningverlening weer op gang te brengen. De organisaties wijzen er wel op dat bij de uitvoering extra aandacht nodig is voor bedrijven die door factoren als netcongestie of het ontbreken van geschikte technieken niet op tijd kunnen voldoen aan de nieuwe eisen. Dit kan voor vertraging zorgen bij het aanpassen van hun bedrijfsvoering.

Het besluit over de aangepaste provinciale regels gaat op 23 oktober in. Sommige regels worden op een later moment van kracht. Het beleid is onderdeel van de Omgevingsverordening van Gelderland, die regels stelt voor onder meer natuur, milieu en ruimtelijke ordening.

Meer informatie over de Omgevingsverordening is te vinden op de website van de provincie Gelderland.