DOETINCHEM — Mark Diemers maakt rentree bij De Graafschap

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Foto: PR

Mark Diemers keert terug bij De Graafschap. De 32-jarige middenvelder heeft een contract voor twee seizoenen getekend bij de club uit Doetinchem.

Diemers speelde eerder tussen 2016 en 2018 voor De Graafschap. In die periode kwam hij tot 96 officiële wedstrijden en was hij onderdeel van het team dat in 2018 promoveerde naar de Eredivisie. Na zijn vertrek speelde hij onder meer voor SC Cambuur, waarmee hij afgelopen seizoen ook promotie afdwong.

Met zijn ervaring en eerdere band met de club hoopt De Graafschap de middenvelder opnieuw te laten bijdragen aan het team in de komende seizoenen.