DOETINCHEM — Doetinchemse kinderen ontdekken sport en kunst met nieuwe editie Kies je Sport & Kunst

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Foto: Freya Godschalk

Basisschoolleerlingen in Doetinchem ontvangen deze week een nieuwe editie van het inspiratieboekje ‘Kies je Sport & Kunst’. Voor het tweede jaar op rij nodigt dit initiatief kinderen uit om naast sport ook kunst en cultuur te verkennen. Daarmee willen Amphion Cultuurbedrijf en Sport-ID kinderen stimuleren hun talenten te ontdekken en nieuwe hobby’s uit te proberen. De verspreiding van het boekje valt samen met de Nationale Sportweek, die dit jaar in Doetinchem extra aandacht krijgt met een bijzondere recordpoging. Samen met leerlingen van verschillende scholen vormt een groep het woord ‘Actief’. Vanuit de lucht worden foto’s gemaakt van deze levende letters, waarmee letterlijk in beeld wordt gebracht waar het initiatief voor staat: samen bewegen en ontdekken wat bij je past.

‘Kies je Sport & Kunst’ maakt deel uit van het platform Actief in Doetinchem, een samenwerking tussen Amphion Cultuurbedrijf en Sport-ID. Het platform verzamelt het aanbod van sportverenigingen en culturele organisaties in de stad, zodat ouders en kinderen gemakkelijk kunnen zien welke mogelijkheden er zijn. Dit moet kinderen helpen om al op jonge leeftijd eens te proeven aan diverse activiteiten en zo een eigen weg te vinden.

Maurice Tepperik, directeur van Sport-ID, legt uit dat het combineren van sport en kunst een bewuste keuze is. „Of je nu van voetballen houdt, danst, muziek maakt of creatief bezig bent: er is voor ieder kind wel iets te ontdekken bij een lokale vereniging.” René van Gils, waarnemend directeur-bestuurder van Amphion Cultuurbedrijf, vult aan dat deze combinatie bijdraagt aan een gezonde en betrokken gemeenschap waarin iedereen kan meedoen.

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Naast de recordpoging tijdens de Nationale Sportweek richt het programma ook op de komende Kindertheaterweek in de herfstvakantie. Kinderen worden dan uitgedaagd mee te doen aan een tekenwedstrijd die hun creativiteit centraal stelt. Zo krijgt het kunst- en cultuurgedeelte van Kies je Sport & Kunst een eigen podium, en worden kinderen gemotiveerd om zelf actief bezig te zijn. Het digitale platform Actief in Doetinchem fungeert als centrale plek waar het lokale sport- en cultuuraanbod zichtbaar is. Daar kunnen ouders en kinderen het volledige overzicht vinden van verenigingen en activiteiten in de gemeente.

Meer informatie staat op actiefindoetinchem.nl.