LOCHEM — Muziekvesper met accordeon en orgel in St. Gudulakerk Lochem

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Op zondagavond 27 september vindt in de St. Gudulakerk aan de Markt in Lochem een muziekvesper plaats waarin Stefan Potman accordeon speelt en Els Dijkerman op het orgel begeleidt. De viering begint om 19.00 uur, de kerk is vanaf 18.30 uur geopend.

Een vesper is een korte bijeenkomst zonder preek, met vooral aandacht voor bezinnende muziek. Tijdens deze vesper brengen de musici onder andere werken van Händel en Bach ten gehore, waaronder bekende stukken als The Arrival of the Queen of Sheba, Siciliano en de Aria „Schafe können sicher weiden“.

Meermaals bleek dat het geluid van het koororgel en de accordeon verrassend goed samengaan. De combinatie levert vaak een harmonieuze en veelzijdige klank op waarbij het moeilijk te onderscheiden is wie welk instrument bespeelt. Dit samenspel is een unieke ervaring die in deze kerk maar één keer per jaar te horen is.

Bezoekers hebben de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken voor, tijdens of na de vesper. Aan het eind van de bijeenkomst is er een vrije gift. De muziekvespers bezorgen de stad Lochem zo een moment van muziek en bezinning op een bijzondere plek midden in het centrum.

Meer informatie is te vinden op www.kerklochem.nl en www.gudulakerk.nl.