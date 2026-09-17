GROENLO — Kledingruilbeurs in Groenlo voor historische outfits rond Slag om Grolle

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In Groenlo wordt op zaterdag 17 oktober een kledingruilbeurs georganiseerd voor liefhebbers van historische kleding uit de tijd van de Tachtigjarige Oorlog. Het evenement vindt plaats aan de Batterij 2 en is bedoeld voor iedereen die zijn outfit wil aanvullen of aanpassen in aanloop naar De Slag om Grolle in 2027.

De beurs duurt van 13.00 tot 17.00 uur. Bezoekers kunnen er kleding ruilen of verkopen, maar ook stoffen en andere materialen vinden die passen bij de historische periode. Daarnaast is er informatie beschikbaar over patronen en het maken van kleding uit die tijd. Zo kunnen deelnemers hun outfit verder compleet maken voor het grote evenement.

De Slag om Grolle wordt in 2027 herdacht omdat het dan precies 400 jaar geleden is dat Groenlo werd belegerd en ingenomen door het Staatse leger onder leiding van Frederik Hendrik. Dit historische moment vormt de aanleiding voor de kledingruilbeurs en andere activiteiten die de stad voorbereiden op het jubileum.

Meer informatie over De Slag om Grolle is te vinden op de officiële website.