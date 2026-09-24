MARIËNVELDE — Gemeenteraad Oost Gelre geeft advies over nieuw regelstation in Mariënvelde

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De gemeenteraad van Oost Gelre bespreekt op 27 oktober het voorstel om een nieuw regelstation te bouwen aan de Tolhutweg in Mariënvelde. Het regelstation is bedoeld om het elektriciteitsnet in het midden van de Achterhoek uit te breiden en zo de groeiende vraag naar stroom op te vangen.

Volgens de gemeente is de huidige capaciteit van het elektriciteitsnet onvoldoende voor de bestaande en toekomstige vraag. Die neemt toe door onder meer woningbouw, de toename van zonnepanelen, warmtepompen en elektrisch vervoer. Het nieuwe station krijgt een transformatorvermogen van 40 MVA en moet bijdragen aan het aansluiten van woningen en bedrijven op het net. Ook kan het in de toekomst mogelijk windenergie uit de omgeving verwerken.

Voor de bouw van het regelstation is een afwijking van het omgevingsplan nodig. Daarom vraagt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad om een positief advies over de vergunningaanvraag. Pas na dat advies kan het college de omgevingsvergunning verlenen.

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De gekozen locatie aan de Tolhutweg ligt op voldoende afstand van woningen en kan met groen in het landschap worden ingepast, aldus de gemeente. Over de precieze inrichting van het terrein vindt nog overleg plaats. Liander, de netbeheerder die het station wil bouwen, heeft omwonenden eerder geïnformeerd tijdens een informatieavond.

Een positief advies van de raad betekent niet dat de vergunning al is verleend. Er lopen nog onderzoeken en worden inrichtingsplannen getoetst. Het college kan de vergunningprocedure afronden nadat de raad zijn advies heeft gegeven.

Het besluit van het college is te vinden op de website van de gemeente Oost Gelre.