OOST GELRE — Oost Gelre wil extra miljoen beschikbaar stellen voor woningverbeteringsleningen

2 minuten leestijd

Foto: Marcel Houwer

De gemeente Oost Gelre wil het budget voor leningen aan particuliere woningeigenaren uitbreiden met een extra miljoen euro. Met deze lening kunnen bewoners hun huis verbeteren, bijvoorbeeld door het energiezuiniger, veiliger of toekomstbestendiger te maken. Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad voorgesteld een nieuwe verordening vast te stellen en het gemeentelijke leningenfonds aan te vullen. De raad bespreekt het voorstel waarschijnlijk op 27 oktober.

De regeling Toekomstbestendig Wonen bestaat sinds 2019 in Oost Gelre. Woningeigenaren kunnen hiermee geld lenen voor maatregelen die hun woning beter maken voor de toekomst. Volgens het voorstel moet elke leningaanvraag minimaal één duurzaamheidsmaatregel bevatten die op een officiële lijst staat. De leningen worden verstrekt via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

De afgelopen drie jaar ontving de gemeente jaarlijks gemiddeld zeventig aanvragen, met een gemiddeld leenbedrag van ruim 21.000 euro. In 2025 liep het provinciale budget voor deze regeling af, waarna Oost Gelre de leningen tijdelijk zelf financierde. Inmiddels is er weer provinciaal geld beschikbaar, en wordt voorgesteld dat de provincie opnieuw de helft van de leningen betaalt.

Advertentie Nazomerwandeling Groenlo 27 september

Het college wil ook voorbereid zijn op het moment dat het provinciale budget opnieuw opraakt. In dat geval zou Oost Gelre de leningen tijdelijk volledig uit het gemeentelijke fonds betalen, zolang daar geld voor is. Afgeloste bedragen vloeien terug in het fonds en kunnen opnieuw worden uitgeleend.

Na een besluit van de gemeenteraad moet de nieuwe regeling nog worden gepubliceerd voordat deze ingaat. Het voorstel is opgenomen in de besluitenlijst van de gemeente Oost Gelre.

Meer informatie is te vinden op de officiële besluitenlijst van de gemeente Oost Gelre.