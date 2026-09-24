ZIEUWENT — Zieuwent bereidt bouw van dertig woningen aan Werenfriedstraat voor

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De gemeenteraad van Oost Gelre bespreekt op 27 oktober het plan voor de bouw van dertig woningen aan de Werenfriedstraat in Zieuwent. Het college stelt voor het omgevingsplan en het beeldkwaliteitsplan vast te stellen, zodat het project verder kan worden ontwikkeld.

Het woningaanbod bestaat uit verschillende typen: vijf sociale huurwoningen die ProWonen ontwikkelt, negentien woningen die via collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) worden gebouwd en vier woningen die de gemeente zelf in verkoop brengt. Bij CPO werken toekomstige bewoners samen aan de ontwikkeling van hun woningen.

Op het ontwerpplan zijn twee zienswijzen binnengekomen. Eén reactie waardeerde het aanbod voor starters, het groen en de betrokkenheid van toekomstige bewoners. De andere uitte zorgen over ontbrekende onderzoeken, de invloed van het nabijgelegen sportcomplex met blaashal, veldverlichting en parkeermogelijkheden. De gemeente heeft de ontbrekende onderzoeken inmiddels toegevoegd en ziet geen reden om het bouwplan aan te passen.

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Voor de nieuwe woningen komen parkeerplaatsen binnen het plangebied. Ook is er ruimte gereserveerd voor groen en de opvang van regenwater. De raad wordt gevraagd een uitvoeringskrediet van 1,71 miljoen euro beschikbaar te stellen. De grondexploitatie verwacht een tekort van 297.000 euro.

Als de besluiten en vergunningen worden verleend, wil de gemeente in het voorjaar van 2027 starten met het bouwrijp maken van het terrein. De daadwerkelijke bouw kan dan naar verwachting in de tweede helft van 2027 beginnen.

Meer informatie over het plan is te vinden op de projectpagina Werenfriedstraat fase 2.