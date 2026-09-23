GROENLO — Groenlo onderzoekt ontwerpwijziging voor bedrijfshotel met tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten

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Foto: PR

Het college van burgemeester en wethouders van Oost Gelre heeft ingestemd met een ontwerpwijziging van het omgevingsplan voor een bedrijfshotel op bedrijventerrein Laarberg. Initiatiefnemer HomeFlex wil op een terrein tussen het Bolwerk en de Batterij tijdelijke huisvesting bouwen voor maximaal 348 arbeidsmigranten die in Oost Gelre en de Achterhoek werken.

Het plan bestaat uit 60 eenpersoonsstudio’s en 72 verblijven voor vier personen. Bewoners mogen er maximaal zes maanden aaneengesloten verblijven. Volgens de gemeente is er behoefte aan goed beheerde huisvesting voor internationale werknemers. De huidige regels staan op deze plek alleen bedrijven toe; daarom moet het omgevingsplan worden gewijzigd.

In het beheerplan staat dat beheerders van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat aanwezig zijn. ’s Nachts is er cameratoezicht en in het weekend ook beveiliging op locatie. HomeFlex zegt dag en nacht bereikbaar te zijn bij calamiteiten. Parkeren moet op eigen terrein plaatsvinden. Omwonenden en bedrijven zijn via een klankbordgroep bij de plannen betrokken.

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De bouw is nog niet definitief. Het ontwerp komt zes weken ter inzage te liggen; in die periode kan iedereen een zienswijze indienen. Daarna beslist de gemeenteraad over de wijziging van het omgevingsplan. De exacte data van de inzagetermijn staan niet in de aangeleverde stukken. Het collegebesluit is te vinden op de website van de gemeente Oost Gelre.