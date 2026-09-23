Eerste elftallen Grol, Longa ’30 en RKZVC spelen dit weekend uitwedstrijden

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Foto: Marcel Houwer

De eerste elftallen van Grol, Longa ’30 en RKZVC spelen komend weekend allemaal buiten de gemeente Oost Gelre. Longa ’30 komt zaterdag in actie, terwijl Grol en RKZVC zondagmiddag het veld betreden.

Longa ’30 reist zaterdag 26 september naar Zaltbommel voor de uitwedstrijd tegen Nivo Sparta. De wedstrijd begint om 15.00 uur. Voor de Lichtenvoordenaren is het de tweede competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen.

Grol speelt zondag 27 september in Huissen tegen Jonge Kracht. De aftrap is om 14.00 uur. De ploeg uit Groenlo gaat daar op zoek naar de eerste punten, nadat de thuiswedstrijd tegen Varsseveld afgelopen zondag met 1-2 verloren ging.

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Ook RKZVC speelt zondag een uitwedstrijd. De Zieuwentse ploeg neemt het vanaf 14.30 uur op tegen Vorden. RKZVC begon de competitie met een 1-3 thuisnederlaag tegen Pax en hoopt zich in Vorden te herstellen.

Programma: zaterdag 26 september, 15.00 uur: Nivo Sparta – Longa ’30. Zondag 27 september, 14.00 uur: Jonge Kracht – Grol. Zondag 27 september, 14.30 uur: Vorden – RKZVC.

Meer informatie staat op de websites van Longa ’30, Grol en RKZVC