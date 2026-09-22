LICHTENVOORDE — Wegafsluitingen en touringcars in Lichtenvoorde vanwege VNG Jaarcongres

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Foto: Logo Gem. Oost Gelre

Het VNG Jaarcongres op dinsdag 29 en woensdag 30 september brengt niet alleen duizenden bestuurders naar de Achterhoek, maar heeft ook gevolgen voor het verkeer in Lichtenvoorde. Rond de congreslocatie worden wegen afgesloten, parkeerverboden ingesteld en tijdelijke verkeersmaatregelen genomen. Op dinsdag worden bovendien zo’n 50 tot 60 touringcars in Lichtenvoorde opgesteld.

De belangrijkste maatregel betreft de Aaltenseweg. Het gedeelte tussen de Dijkstraat en de Nijverheidsstraat/De Rode van Heeckerenstraat wordt op dinsdag 29 september van 8.00 tot 16.00 uur afgesloten. Op woensdag 30 september geldt de afsluiting naar verwachting van 8.00 tot 17.00 uur. Verkeer wordt via verschillende wegen in Lichtenvoorde omgeleid.

Ook op de Dijkstraat verandert de verkeerssituatie. Tussen Het Hof en de Lievelderweg wordt eenrichtingsverkeer ingesteld en komt een Kiss & Ride-zone. Op beide congresdagen geldt hier naar verwachting tussen 8.00 en 17.00 uur een parkeerverbod.

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Vooral dinsdag kan de aanwezigheid van de vele congresbezoekers goed zichtbaar worden in het straatbeeld. Tussen 11.00 en 15.00 uur worden ongeveer 50 tot 60 touringcars opgesteld aan de Lievelderweg en James Wattstraat. Op de Lievelderweg wordt daarom tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld. Ook gelden op verschillende plekken parkeerverboden.

De parkeerplaats bij de Hamalandhal wordt eveneens voor het congres gebruikt. Deze is bestemd voor standhouders en personeel en is naar verwachting vanaf dinsdag 29 september om 6.00 uur tot woensdag 30 september om 16.00 uur niet beschikbaar voor reguliere gebruikers.

Tijdelijk parkeerterrein in Vragender

Niet alle bezoekers parkeren in Lichtenvoorde. In Vragender wordt een weiland tussen de Kapelweg en Vragenderweg ingericht als tijdelijk parkeerterrein. Bezoekers worden daar via de Vosdijk, Visserijdijk en Kapelweg naartoe geleid.

Daarnaast worden pendelbussen ingezet. Die rijden onder meer vanaf station Lichtenvoorde-Groenlo naar de congreslocatie. De gemeente waarschuwt inwoners en weggebruikers rekening te houden met extra verkeersdrukte en langere reistijden.

Het VNG Jaarcongres vindt op 29 en 30 september plaats in de Achterhoek. Het hoofdprogramma is in Lichtenvoorde. Naar verwachting komen ongeveer 2.500 burgemeesters, wethouders, gemeenteraadsleden, gemeentesecretarissen en andere vertegenwoordigers van gemeenten naar de regio. Ook koningin Máxima en demissionair premier Rob Jetten wonen onderdelen van het congres bij.

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Oost Gelre.