LICHTENVOORDE — Zwarte Cross gekozen tot meest feestelijke festival van 2026

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Foto: Marcel Houwer

De Zwarte Cross is door bezoekers uitgeroepen tot het meest feestelijke festival van 2026. Deze onderscheiding kreeg het festival maandag 21 september tijdens de jaarlijkse Festival Awards van Festileaks.

Bezoekers brachten tijdens het festivalseizoen hun stem uit op 94 festivals in verschillende categorieën. In totaal werden ruim 62.000 stemmen uitgebracht. De Zwarte Cross viel op door de combinatie van muziek, motorcross, theater en de uitbundige sfeer op het terrein. Daarmee verzamelde het festival in Lichtenvoorde de meeste stemmen in de categorie ‘Meest Feestelijke Festival’.

De editie van de Zwarte Cross in 2026 vond plaats van 16 tot en met 19 juli. Hoewel het evenement inmiddels enkele maanden achter de rug is, levert de publieksstemming het festival nu alsnog een landelijke erkenning op.

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Meer informatie over de verkiezing is te vinden op de website van Festileaks. Het volledige programma en details over de Zwarte Cross zijn te bekijken op de officiële website van het festival.