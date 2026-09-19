LICHTENVOORDE — Open Bedrijvendag bij Auto Klein Gunnewiek in Lichtenvoorde

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Op vrijdag 9 oktober opent Auto Klein Gunnewiek in Lichtenvoorde zijn deuren voor het publiek tijdens de Open Bedrijvendag Oost Gelre. Bezoekers krijgen dan de kans om een kijkje te nemen achter de schermen van het autobedrijf, dat al 37 jaar actief is in de regio.

Het bedrijf, gevestigd aan de James Wattstraat op bedrijventerrein De Kamp, ontvangt normaal al dagelijks klanten. Tijdens deze speciale dag is er een looproute uitgezet waarmee bezoekers verschillende onderdelen van het bedrijf kunnen ontdekken. Zo is er aandacht voor de verkoopafdeling, de werkplaats en het poetsen van auto’s. Ook wordt getoond hoe moderne technieken, zoals uitleesapparatuur voor de software in auto’s, worden ingezet.

Auto Klein Gunnewiek heeft een team van veertien medewerkers, waaronder fulltimers, parttimers en mensen in opleiding. Sinds kort is Jeremy het aanspreekpunt bij de receptie. Het bedrijf richt zich op zowel particuliere als zakelijke klanten uit Lichtenvoorde en omgeving. Er staan doorgaans zo’n zeventig auto’s op voorraad, vooral gebruikte maar ook nieuwe modellen. Daarnaast zoekt het bedrijf online naar geschikte auto’s, vooral via drie betrouwbare Nederlandse handelspartijen die ook import uit Duitsland verzorgen.

De Open Bedrijvendag is bedoeld voor iedereen: klanten en niet-klanten, volwassenen en kinderen. Bezoekers kunnen onder meer een F1-simulator uitproberen en krijgen een attentie mee. Ook is het een gelegenheid om kennis te maken met het vak en mogelijk interesse te wekken voor een carrière in de autobranche.

De Open Bedrijvendag Oost Gelre wordt georganiseerd door de Industriële Kring Groenlo Lichtenvoorde en telt ongeveer veertig deelnemende bedrijven op bedrijventerrein De Kamp. Auto Klein Gunnewiek is van 14.00 tot 21.00 uur geopend. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.